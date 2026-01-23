Скидки
Волейбол

Новосибирский «Локомотив» в четырёх партиях обыграл «Динамо-ЛО» в рамках матча Суперлиги

Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в рамках 20-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:19, 25:18, 20:25, 25:22).

Суперлига — предварительный этап (м) . 20-й тур
23 января 2026, пятница. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 1
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Барабаш, Кречетов, Захватенков, Кузнецов, Курбатов, Дмитриев, Васни, Литвин, Авдоченко, Керминен, Мурашко

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 20-й тур:

«Локомотив» Новосибирск – «Динамо-ЛО» Ленинградская область — 3:1 (25:19, 25:18, 20:25, 25:22).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
