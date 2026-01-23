Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс» в 20-м туре Суперлиги

Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс» в 20-м туре Суперлиги
Комментарии

Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Кузбасс» из Кемеровской области в рамках 20-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 25:18).

Суперлига — предварительный этап (м) . 20-й тур
23 января 2026, пятница. 15:30 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Кузбасс: Коваликов, Бурмистров, Тихонов, Клюпа, Ионов, Коченов, Каштанов, Пискарев, Фиэль, Морозов, Сиденко, Хисматуллин, Юльмухаметов, Напольских
Динамо М: Власов, Панков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 20-й тур:

«Локомотив» Новосибирск – «Кузбасс» Ленинградская область — 3:0 (25:20, 25:19, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
Материалы по теме
Вундеркинд, бомбардир и Феникс. Кто был лучшим в 19-м туре мужской Суперлиги?
Рейтинг
Вундеркинд, бомбардир и Феникс. Кто был лучшим в 19-м туре мужской Суперлиги?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android