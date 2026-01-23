«Зенит-Казань» одержал победу над «Динамо-Урал» в рамках 20-го тура Суперлиги

Волейболисты клуба «Зенит-Казань» обыграли уфимское «Динамо-Урал» в рамках 20-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:23).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 20-й тур:

«Зенит-Казань» Казань – «Динамо-Урал» Уфа — 3:0 (25:19, 25:20, 25:23).

«Зенит-Казань» продолжает возглавлять таблицу Суперлиги. После 20-го тура на счету клуба 19 побед и лишь одно поражение. «Динамо-Урал» занимает 13-е место, одержав пять побед при 15 поражениях в сезоне.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань».