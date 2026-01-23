Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Зенит-Казань» одержал победу над «Динамо-Урал» в рамках 20-го тура Суперлиги

«Зенит-Казань» одержал победу над «Динамо-Урал» в рамках 20-го тура Суперлиги
Комментарии

Волейболисты клуба «Зенит-Казань» обыграли уфимское «Динамо-Урал» в рамках 20-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:23).

Суперлига — предварительный этап (м) . 20-й тур
23 января 2026, пятница. 16:30 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо-Урал: Ушков, Пирайнен, Мельников, Якутин, Крсманович, Сподобец, Чанчиков, Урсов, Брагин, Чекмизов, Скворцов, Мухаметзянов, Поталюк, Енин
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 20-й тур:

«Зенит-Казань» Казань – «Динамо-Урал» Уфа — 3:0 (25:19, 25:20, 25:23).

«Зенит-Казань» продолжает возглавлять таблицу Суперлиги. После 20-го тура на счету клуба 19 побед и лишь одно поражение. «Динамо-Урал» занимает 13-е место, одержав пять побед при 15 поражениях в сезоне.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань».

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
Материалы по теме
Вундеркинд, бомбардир и Феникс. Кто был лучшим в 19-м туре мужской Суперлиги?
Рейтинг
Вундеркинд, бомбардир и Феникс. Кто был лучшим в 19-м туре мужской Суперлиги?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android