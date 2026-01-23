Московское «Динамо» в трёх партиях нанесло поражение «Динамо-Метар» в Суперлиге

Волейболистки московского «Динамо» нанесли поражение челябинскому «Динамо-Метар» в рамках 19-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:13, 25:18, 25:17).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 19-й тур:

«Динамо» Москва — «Динамо-Метар» Челябинск — 3:0 (25:13, 25:18, 25:17).

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в таблице Суперлиги. В активе клуба 12 побед и семь поражений. «Динамо-Метар» идёт на 11-м месте с шестью победами и 13 поражениями в сезоне.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».