Волейбол

Московское «Динамо» в трёх партиях нанесло поражение «Динамо-Метар» в Суперлиге

Московское «Динамо» в трёх партиях нанесло поражение «Динамо-Метар» в Суперлиге
Комментарии

Волейболистки московского «Динамо» нанесли поражение челябинскому «Динамо-Метар» в рамках 19-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:13, 25:18, 25:17).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 19-й тур
23 января 2026, пятница. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо-Метар
Челябинск
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Динамо-Метар: Юникова, Дементьева, Яргычова, Потапова, Стальная, Кудряшова, Форналева, Диких, Бугаева, Зайцева, Иванкович, Емелина, Архипова, Ольховская

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 19-й тур:

«Динамо» Москва — «Динамо-Метар» Челябинск — 3:0 (25:13, 25:18, 25:17).

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в таблице Суперлиги. В активе клуба 12 побед и семь поражений. «Динамо-Метар» идёт на 11-м месте с шестью победами и 13 поражениями в сезоне.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
