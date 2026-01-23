Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 23 января

Сегодня, 23 января, в рамках 20-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги прошло пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 20-й тур. Результаты матчей 23 января:

«Локомотив» Новосибирск – «Динамо-ЛО» Ленинградская область – 3:1 (25:19, 25:18, 20:25, 25:22);

«Кузбасс» Кемеровская область – «Динамо» Москва – 0:3 (20:25, 19:25, 18:25);

«Динамо-Урал» Уфа – «Зенит-Казань» – 0:3 (19:25, 20:25, 23:25);

«Факел Ямал» Новый Уренгой – «Енисей» Красноярск – 0:3 (22:25, 27:29, 14:25);

«Белогорье» Белгород – «Газпром-Югра» Сургут – 0:3 (22:25, 22:25, 23:25).

Лидером чемпионата является казанский «Зенит-Казань», который одержал 19 побед при одном поражении. На втором месте находится «Локомотив» (Новосибирск) с 17 победами и тремя поражениями, замыкает тройку лидеров «Зенит» (Санкт-Петербург), который имеет в своём активе 16 побед и четыре поражения.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).