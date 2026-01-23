Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 23 января

Сегодня, 23 января, состоялся один матч в рамках 19-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 19-й тур. Результаты матчей 23 января:

«Динамо» Москва — «Динамо-Метар» Челябинск – 3:0 (25:13, 25:18, 25:17).

Возглавляет таблицу Суперлиги казанское «Динамо-Ак Барс» с 49 очками. На второй строчке находится екатеринбургская «Уралочка-НТМК» (45 очков). Замыкает тройку лидеров чемпионата подмосковное «Заречье-Одинцово» с 40 очками.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».