Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 24 января

Сегодня, 24 января, продолжится розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня 19-го тура пройдёт четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 24 января (время московское):

15:30. «Протон» Саратов — «Енисей» Красноярск.

16:30. «Динамо-Ак Барс» Казань — «Локомотив» Калининград.

17:00. «Динамо» Краснодар — «Омичка» Омск.

19:00. «Заречье-Одинцово» Московская область — «Ленинградка» Санкт-Петербург.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».