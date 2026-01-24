Скидки
«Динамо-Ак Барс» в трёх партиях обыграло калининградский «Локомотив» в матче Суперлиге

Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» нанесли поражение «Локомотиву» из Калининграда в рамках 19-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:22).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 16:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив К
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Бибина, Александрова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Костючик, Лазарева, Капралова, Погорельченко, Ларина

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 19-й тур:

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Локомотив» Калининград — 3:0 (25:18, 25:21, 25:22).

«Динамо-Ак Барс» возглавляет таблицу Суперлиги. На счету казанского клуба 52 очка. «Локомотив» занимает шестую позицию с 31 очком.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

