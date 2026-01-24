«Динамо-Ак Барс» в трёх партиях обыграло калининградский «Локомотив» в матче Суперлиге

Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» нанесли поражение «Локомотиву» из Калининграда в рамках 19-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:22).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 19-й тур:

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Локомотив» Калининград — 3:0 (25:18, 25:21, 25:22).

«Динамо-Ак Барс» возглавляет таблицу Суперлиги. На счету казанского клуба 52 очка. «Локомотив» занимает шестую позицию с 31 очком.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».