Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 24 января

Сегодня, 24 января, в рамках 20-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги прошло два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 20-й тур. Результаты матчей 24 января:

«Оренбуржье» Оренбург – «Ярославич» Ярославль – 2:3 (25:20, 23:25, 25:21, 21:25, 12:15);

«Нова» Новокуйбышевск – МГТУ Москва – 3:0 (25:22, 25:23, 26:24).

Лидером Суперлиги является «Зенит-Казань», который занимает первую строчку в таблице чемпионата с 54 очками. На втором месте идёт новосибирский «Локомотив» (50 очков), замыкает тройку лидеров «Зенит» из Санкт-Петербурга (49).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).