Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 24 января

Сегодня, 24 января, состоялись четыре матча в рамках 19-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 19-й тур. Результаты матчей 24 января:

«Протон» Саратов — «Енисей» Красноярск – 3:0 (25:21, 25:20, 25:17);

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Локомотив» Калининград – 3:0 (25:18, 25:21, 25:22);

«Динамо» Краснодар — «Омичка» Омская область – 3:1 (25:22, 25:22, 22:25, 25:17);

«Заречье-Одинцово» Московская область — «Ленинградка» Санкт-Петербург – 0:3 (21:25, 22:25, 23:25).

Лидером Суперлиги является казанское «Динамо-Ак Барс» с 52 очками. На второй позиции находится екатеринбургская «Уралочка-НТМК» (45 очков). Замыкает тройку лидеров чемпионата подмосковное «Заречье-Одинцово» (40).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».