Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 25 января

Сегодня, 25 января, продолжится розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня 19-го тура пройдёт два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 25 января (время московское):

17:00. «Тулица» Тула — «Уралочка-НТМК» Екатеринбург;

17:30. «Корабелка» Санкт-Петербург — «Минчанка» Минск.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».