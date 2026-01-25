Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 25 января

Сегодня, 25 января, состоялись два матча в рамках 19-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 19-й тур. Результаты матчей 25 января:

«Тулица» (Тула) — «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) – 0:3 (20:25, 22:25, 21:25);

«Корабелка» (Санкт-Петербург) — «Минчанка» (Минск) – 3:0 (25:16, 25:22, 25:17).

Лидером в таблице Суперлиги является казанское «Динамо-Ак Барс» с 52 очками. На второй позиции находится екатеринбургская «Уралочка-НТМК» (48 очков). Замыкает тройку лидеров чемпионата подмосковное «Заречье-Одинцово» с 40 очками в активе.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».