Тренер «Белогорья» — о поражении от «Газпрома-Югра»: приём никакой критики не выдерживает

Главный тренер «Белогорья» Сергей Баранов оценил игру своей команды в матче с «Газпромом-Югра». Встреча завершилась поражением белгородцев со счётом 0:3 (22:25, 22:25, 23:25) на домашней площадке.

«Всегда в нашем спорте есть фактор соперника, но с нас это, конечно, не снимает ответственности.

Приём никакой критики не выдерживает. И на блоке, хотя по цифрам статистики этого не видно, смягчений у команды Сургута было гораздо больше, и они смогли это реализовать. И очень хорошо они сыграли в атаке. У нас не получилось найти какое-то противодействие этому. Что-то начало получаться в концовке третьей партии, но уже было поздно», – приводит слова Баранова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.