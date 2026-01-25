Скидки
Волейбол

Тренер «Белогорья» — о поражении от «Газпрома-Югра»: приём никакой критики не выдерживает

Тренер «Белогорья» — о поражении от «Газпрома-Югра»: приём никакой критики не выдерживает
Комментарии

Главный тренер «Белогорья» Сергей Баранов оценил игру своей команды в матче с «Газпромом-Югра». Встреча завершилась поражением белгородцев со счётом 0:3 (22:25, 22:25, 23:25) на домашней площадке.

Суперлига — предварительный этап (м) . 20-й тур
23 января 2026, пятница. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
0 : 3
Газпром-Югра
Сургут
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев
Газпром-Югра: Андреев, Костадинов, Шевляков, Демаков, Нагаец, Бобров, Ткачев, Никифоров, Кириллов, Литвинов, Родичев, Куклинский, Моисеев, Костадинов

«Всегда в нашем спорте есть фактор соперника, но с нас это, конечно, не снимает ответственности.

Приём никакой критики не выдерживает. И на блоке, хотя по цифрам статистики этого не видно, смягчений у команды Сургута было гораздо больше, и они смогли это реализовать. И очень хорошо они сыграли в атаке. У нас не получилось найти какое-то противодействие этому. Что-то начало получаться в концовке третьей партии, но уже было поздно», – приводит слова Баранова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

«Всё срослось». Неожиданная победа «Югры» и другие важные события 20-го тура Суперлиги
«Всё срослось». Неожиданная победа «Югры» и другие важные события 20-го тура Суперлиги
Новости. Волейбол

