Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Воронков объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Динамо-Ак Барс»

Воронков объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Динамо-Ак Барс»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков объяснил, почему его команда проиграла «Динамо-Ак Барс» в рамках 19-го тура женской Суперлиги со счётом 0:3 (18:25, 21:25, 22:25).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 16:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив К
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Бибина, Александрова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Костючик, Лазарева, Капралова, Погорельченко, Ларина

«Результат отрицательный, и на это есть причины. Прежде всего мы не справились с приёмом. Мы понимали, что соперник на своей площадке будет рисковать: для них это был единственный шанс — отодвинуть нас от сетки агрессивной подачей. И это им удалось.

Сразу после матча сложно провести глубокий анализ, но, думаю, сказалась излишняя нервозность — мы допускали ошибки даже в простых ситуациях на приёме. В целом брака было слишком много, из-за чего мы не могли контролировать ход матча. Примерно к середине каждой партии мы отпускали соперника и теряли возможность идти съём в съём, что лишило нас шансов навязать свою борьбу.

Положительный момент в том, что команда вышла с правильным настроем. Мы боролись до конца и не опускали руки, даже уступая в счёте три-четыре очка. Девчонки работали, стремились для того, чтобы догнать соперника. Это была идея сделать здесь и сейчас. Однако из-за упомянутых проблем на приёме и нескольких пропущенных эйсов в ключевые моменты реализовать этот настрой в результат нам не удалось», – приводит слова Воронкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
Битва финалистов — без борьбы. «Локомотив» ничего не смог поделать с казанским «Динамо»
Битва финалистов — без борьбы. «Локомотив» ничего не смог поделать с казанским «Динамо»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android