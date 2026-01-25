Воронков объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Динамо-Ак Барс»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков объяснил, почему его команда проиграла «Динамо-Ак Барс» в рамках 19-го тура женской Суперлиги со счётом 0:3 (18:25, 21:25, 22:25).

«Результат отрицательный, и на это есть причины. Прежде всего мы не справились с приёмом. Мы понимали, что соперник на своей площадке будет рисковать: для них это был единственный шанс — отодвинуть нас от сетки агрессивной подачей. И это им удалось.

Сразу после матча сложно провести глубокий анализ, но, думаю, сказалась излишняя нервозность — мы допускали ошибки даже в простых ситуациях на приёме. В целом брака было слишком много, из-за чего мы не могли контролировать ход матча. Примерно к середине каждой партии мы отпускали соперника и теряли возможность идти съём в съём, что лишило нас шансов навязать свою борьбу.

Положительный момент в том, что команда вышла с правильным настроем. Мы боролись до конца и не опускали руки, даже уступая в счёте три-четыре очка. Девчонки работали, стремились для того, чтобы догнать соперника. Это была идея сделать здесь и сейчас. Однако из-за упомянутых проблем на приёме и нескольких пропущенных эйсов в ключевые моменты реализовать этот настрой в результат нам не удалось», – приводит слова Воронкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.