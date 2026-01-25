Кашин — о победе «Ленинградки» над «Заречьем»: нас много поддерживают — молятся, колдуют

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал победу своей команды в 19-м туре женской Суперлиги. Клуб из Санкт-Петербурга одержал победу над «Заречьем-Одинцово» со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).

«Я доволен результатом. Нас много людей поддерживают – молятся, колдуют. Нам это помогает. Мы обычно много играем первым темпом, но сегодня был другой план, и игроки смогли его выдержать. «Заречье-Одинцово» стоит очень узко, поэтому мы готовили для них другую тактику – три варианта игры. Понадобилось только два.

Мы проиграли «Заречью» в приёме, на блоке, своих ошибок тоже сделали больше, но мы выиграли атаку. Держали подачу, отодвинули соперниц от сетки и практически не дали развернуться доигровщикам.

Юля Бровкина, конечно, умница и молодец. Я сказал: пусть она забьёт, сколько забьёт. Надо было решить вопрос с краями, и мы его решили. В Питере у нас было очень обидное поражение, когда по сути одна Богумила Бярда решила все вопросы. Дважды мы решили эту ошибку не повторять.

Сегодня у нас команда в таком состоянии, что мы уверены до игры и во время игры, от начала и до конца. В прошлом полугодии сомневались в себе постоянно. Сейчас на площадке коллектив, а когда у нас коллектив, мы готовы играть против кого угодно», – приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.