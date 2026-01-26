Скидки
Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 26 января

Сегодня, 26 января, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 20-й тур. Расписание матчей 25 января (время московское):

19:00. «Зенит-Казань» — «Газпром-Югра» Сургут.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

