Волейбол

«Есть мысли поехать поиграть за границу». Капитан «Локомотива» — о планах на карьеру

«Есть мысли поехать поиграть за границу». Капитан «Локомотива» — о планах на карьеру
Комментарии

32-летний капитан и воспитанник «Локомотива» Ильяс Куркаев поделился планами на продолжение спортивной карьеры, а также рассказал, ожидает ли, что в новосибирском клубе подвесят майку с его фамилией под сводами арены.

«Есть мысли поехать поиграть за границу, конкретно в японский чемпионат. Хочется новый опыт получить. Буду рад, если поеду. Если нет, значит, будем здесь в России газ держать. Где бы я ни играл, в сборной или на товарищеском турнире, я отнесусь по максимуму к этому. Если кто-то скажет, что я халтурю или не дорабатываю, это самое страшное будет для меня. Я такого себе не позволяю.

Майка под сводами арены в Новосибирске? Если заслужил – повесят. Немного людей, которые так долго играли в команде. И титулы есть. Уверен, что и без майки обо мне будет хорошее впечатление, память в истории клуба», – сообщил Куркаев в подкасте «Свой почерк», который ведёт блокирующий петербургского «Зенита» Денис Черейский.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

