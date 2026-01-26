Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«С нами вообще так не базарили». Капитан «Локомотива» Куркаев — о новом поколении игроков

«С нами вообще так не базарили». Капитан «Локомотива» Куркаев — о новом поколении игроков
Комментарии

32-летний капитан «Локомотива» Ильяс Куркаев поделился мнением о новом поколении игроков – их характере и выдержке.

«Сейчас ещё и многие родители делают ставку на своих детей. И большие ожидания приводят к тому, что они перегорают. Я смотрю сейчас на молодых. Их восхваляют в молодёжной лиге, они там топчики. Потом приходят в Суперлигу, получают сопротивление и быстро руки опускают. У них нет такого стержня. Они приходят такие заряженные. Если не забил, значит, не так паснули. Если не подал, то, наверное, фитнес какой-то не такой был.

Мы с Пламеном это обсуждали. С нами вообще так не базарили. В 2016 году если бы я что-то сказал тренеру – сразу пошёл бы вон из зала. Он тоже признаёт, что сейчас игроки другие. Сейчас такая история, что, если жёстко надавишь – они сломаются. Но если ты находишься в сильном обществе, вряд ли сдашься. Тебя будут подталкивать, тебе будет стрёмно ныть. Общество – это сила. То, в каком ты находишься обществе, это определяющая история», – сообщил Куркаев в подкасте «Свой почерк», который ведёт блокирующий петербургского «Зенита» Денис Черейский.

Материалы по теме
«Есть мысли поехать поиграть за границу». Капитан «Локомотива» — о планах на карьеру
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android