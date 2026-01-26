Скидки
«Зенит-Казань» — «Газпром-Югра», результат матча 26 января, счёт 3:1, 21-й тур мужской Суперлиги

«Зенит-Казань» обыграл «Газпром-Югра» в рамках 21-го тура Суперлиги
Волейболисты клуба «Зенит-Казань» обыграли «Газпром-Югра» из Сургута в рамках 21-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:15, 25:17, 25:22).

Суперлига — предварительный этап (м) . 21-й тур
26 января 2026, понедельник. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Газпром-Югра
Сургут
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников
Газпром-Югра: Андреев, Костадинов, Шевляков, Демаков, Нагаец, Бобров, Ткачев, Никифоров, Кириллов, Литвинов, Родичев, Куклинский, Моисеев, Костадинов

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 21-й тур:

  • «Зенит-Казань» Казань – «Газпром-Югра» Сургут — 3:1 (22:25, 25:15, 25:17, 25:22).

«Зенит-Казань» продолжает возглавлять таблицу Суперлиги. После 21-го тура на счету клуба 57 очков. «Газпром-Югра» занимает девятое место с результатом 26.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань».

