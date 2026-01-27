Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 27 января

Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 27 января
Комментарии

Сегодня, 27 января, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 21-й тур. Расписание матчей 27 января (время московское):

  • 19:00. «Белогорье» Белгород – «Локомотив» Новосибирск;
  • 19:00. «Горький» Нижний Новгород – «Кузбасс» Кемерово;
  • 19:30. «Зенит» Санкт-Петербург – «Енисей» Красноярск.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги
Материалы по теме
Брат за брата. Необычное голосование за звание лучшего игрока 20-го тура Суперлиги
Рейтинг
Брат за брата. Необычное голосование за звание лучшего игрока 20-го тура Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android