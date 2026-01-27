Новосибирский «Локомотив» уверенно обыграл «Белогорье» в 21-м туре Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска уверенно обыграл на выезде «Белогорье» (Белгород) в рамках 21-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 3:0 (30:28, 25:22, 25:20) в пользу гостей.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 21-й тур:

«Белогорье» (Белгород) – «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (28:30, 22:25, 20:25).

«Локомотив» в данный момент занимает вторую строчку турнирной таблицы Суперлиги, «Белогорье» — пятую.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).