«Зенит» Спб в трёх партиях обыграл «Енисей» в рамках матча Суперлиги

«Зенит» Спб в трёх партиях обыграл «Енисей» в рамках матча Суперлиги
Волейболисты «Зенита» (Санкт-Петербург) обыграли «Енисей» из Красноярска в рамках 21-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:23).

Суперлига — предварительный этап (м) . 21-й тур
27 января 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Енисей
Красноярск
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис
Енисей: Рыбаков, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Янутов, Кухно, Максимов, Волков, Цепков, Шенкель, Крескин, Штерн

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 21-й тур:

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:20, 25:22, 25:23).

Перед стартом 21-го тура «Зенит» занимал третье место в таблице Суперлиги. В активе клуба из Санкт-Петербурга было 49 очков. На второй строчке шёл «Локомотив» (Новосибирск) с 50 очками. «Енисей» находился на седьмом месте с 34 очками в активе.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

