«Зенит» Спб в трёх партиях обыграл «Енисей» в рамках матча Суперлиги

Волейболисты «Зенита» (Санкт-Петербург) обыграли «Енисей» из Красноярска в рамках 21-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:23).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 21-й тур:

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:20, 25:22, 25:23).

Перед стартом 21-го тура «Зенит» занимал третье место в таблице Суперлиги. В активе клуба из Санкт-Петербурга было 49 очков. На второй строчке шёл «Локомотив» (Новосибирск) с 50 очками. «Енисей» находился на седьмом месте с 34 очками в активе.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).