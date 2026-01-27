Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 27 января

Сегодня, 27 января, в рамках 21-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги прошло три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 21-й тур. Результаты матчей 27 января:

«Белогорье» (Белгород) – «Локомотив» (Новосибирск) – 0:3 (28:30, 22:25, 20:25);

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (25:20, 25:22, 25:23);

«Горький» (Нижний Новгород) – «Кузбасс» (Кемерово) – 2:3 (23:25, 25:15, 21:25, 25:22, 13:15).

Лидером Суперлиги является «Зенит-Казань», который занимает первую строчку в таблице чемпионата, набрав 57 очков. На втором месте идёт новосибирский «Локомотив» (53 очка), замыкает тройку лидеров «Зенит» из Санкт-Петербурга (52 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).