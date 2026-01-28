Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 28 января

Сегодня, 28 января, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 21-й тур. Расписание матчей 28 января (время московское):

16:30 — «Динамо-Урал» Уфа — «Оренбуржье» Оренбург.

18:00 — «Нова» Новокуйбышевск — «Динамо-ЛО» Ленинградская область.

18:30 — «Ярославич» — «Факел Ямал» Новый Уренгой.

19:30 — «Динамо» Москва — МГТУ Москва.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).