Московское «Динамо» обыграло МГТУ в матче 21-го тура Суперлиги

Волейболисты «Динамо» (Москва) обыграли московский МГТУ в рамках 21-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:13, 25:20).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 21-й тур:

«Динамо» (Москва) – МГТУ (Москва) —3:0 (25:19, 25:13, 25:20).

«Динамо» занимает четвёртое место в таблице Суперлиги (50 очков). МГТУ идёт на последнем, 16-м месте с шестью очками в активе.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).