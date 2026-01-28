Скидки
Волейбол

Московское «Динамо» обыграло МГТУ в матче 21-го тура Суперлиги

Московское «Динамо» обыграло МГТУ в матче 21-го тура Суперлиги
Комментарии

Волейболисты «Динамо» (Москва) обыграли московский МГТУ в рамках 21-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:13, 25:20).

Суперлига — предварительный этап (м) . 21-й тур
28 января 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
МГТУ
Москва
Динамо М: Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
МГТУ: Антонов, Аношко, Щадилов, Гетман, Исхаков, Ганенко, Козицын, Аксютин, Жось, Фролов, Коротаев, Шкредов, Котов

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 21-й тур:

«Динамо» (Москва) – МГТУ (Москва) —3:0 (25:19, 25:13, 25:20).

«Динамо» занимает четвёртое место в таблице Суперлиги (50 очков). МГТУ идёт на последнем, 16-м месте с шестью очками в активе.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
