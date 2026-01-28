Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 28 января

Сегодня, 28 января, в рамках 21-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги прошло четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 21-й тур. Результаты матчей 28 января:

«Динамо-Урал» (Уфа) – «Оренбуржье» (Оренбург) – 2:3 (21:25, 26:24, 22:25, 25:21, 17:19);

«Нова» (Новокуйбышевск) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 0:3 (13:25, 19:25, 21:25);

«Ярославич» (Ярославль) – «Факел Ямал» (Новый Уренгой) – 0:3 (23:25, 21:25, 18:25);

«Динамо» (Москва) – МГТУ (Москва) – 3:0 (25:19, 25:13, 25:20).

Лидером Суперлиги является «Зенит-Казань», который занимает первую строчку в таблице чемпионата, имея 57 очков в активе. На втором месте идёт новосибирский «Локомотив» (53 очка), замыкает тройку лидеров «Зенит» из Санкт-Петербурга (52 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).