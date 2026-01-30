Скидки
Главная Волейбол Новости

Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 30 января

Сегодня, 30 января, продолжится розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня 20-го тура пройдёт три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 30 января (время московское):

18:00. «Минчанка» (Минск) — «Динамо» (Краснодар);

19:00. «Корабелка» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск);

19:00. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Протон» (Саратов).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
