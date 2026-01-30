Тетюхин — о поражениях «Белогорья»: не было замечено за нами такое ранее

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин после второго подряд поражения со счётом 3:0 рассказал, как сейчас чувствует себя команда.

Напомним, белгородский клуб в 20-м туре Суперлиги уступил «Газпрому-Югра», а в 21-м – «Локомотиву».

«Я думаю, картина плюс-минус та, что и была с Сургутом. Основная проблема остается та же – проигранные концовки и какая-то неуверенность в конце. Мы играем дома при своих трибунах, где мы должны поддавливать соперника, цеплять, а как будто мы находимся под таким давлением. Не было замечено за нами такое ранее, однако проигранные концовки становятся для нас каким-то чёрным пятном в последних играх.

Моментами играем неплохо, самоотдача, конечно, где-то помогает с защитой, со страховкой и так далее, но целостной картины нет, и в какую-то игровую яму свалились мы. Не сказать, что у нас какие-то проблемы. Наоборот, вроде как восстанавливаются все. Однако, честно говоря, сразу после игры сложно найти причину.

Играем, опять же, неплохо, настрой есть, но концовки просто рушат все впечатление об игре. И это самое обидное, потому что волейбол в принципе состоит из психологии, и нужно показать, что ты умеешь, именно в концовке, а не когда ничего не давит. Много разговариваем с ребятами, с тренерским штабом, пытаемся найти эти причины. Я думаю, кто ищет, тот найдёт. Продолжаем искать», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.