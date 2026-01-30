Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Николов, Тетюхин, Лызик вошли в символическую сборную первого круга чемпионата России

Николов, Тетюхин, Лызик вошли в символическую сборную первого круга чемпионата России
Комментарии

Всероссийская федерации волейбола объявила символическую сборную первого круга мужского чемпионата России. Победителей определяли главные тренеры мужских клубов Суперлиги после того, как каждая команда провела по 15 матчей.

Символическая сборная первого круга чемпионата России

Связующий: Симеон Николов, «Локомотив»
Диагональный: Владислав Бабкевич, «Зенит» Спб
Блокирующий: Дмитрий Лызик, «Локомотив»
Блокирующий: Иван Яковлев, «Белогорье»
Доигровщик: Дмитрий Волков, «Зенит-Казань»
Доигровщик: Павел Тетюхин, «Белогорье»
Либеро: Сантьяго Данани, «Зенит-Казань»

Награждение игроков будет проведено на февральских матчах Суперлиги.

Материалы по теме
Тетюхин — о поражениях «Белогорья»: не было замечено за нами такое ранее
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android