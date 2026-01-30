Николов, Тетюхин, Лызик вошли в символическую сборную первого круга чемпионата России

Всероссийская федерации волейбола объявила символическую сборную первого круга мужского чемпионата России. Победителей определяли главные тренеры мужских клубов Суперлиги после того, как каждая команда провела по 15 матчей.

Символическая сборная первого круга чемпионата России

Связующий: Симеон Николов, «Локомотив»

Диагональный: Владислав Бабкевич, «Зенит» Спб

Блокирующий: Дмитрий Лызик, «Локомотив»

Блокирующий: Иван Яковлев, «Белогорье»

Доигровщик: Дмитрий Волков, «Зенит-Казань»

Доигровщик: Павел Тетюхин, «Белогорье»

Либеро: Сантьяго Данани, «Зенит-Казань»

Награждение игроков будет проведено на февральских матчах Суперлиги.