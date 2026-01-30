Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 30 января

Сегодня, 30 января, продолжился розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня 20-го тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Результаты матчей 30 января:

«Минчанка» (Минск) — «Динамо» (Краснодар) — 2:3 (25:27, 25:21, 25:19, 12:25, 14:16);

«Корабелка» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:14, 25:11, 25:23);

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Протон» (Саратов) — 3:2 (25:22, 20:25, 20:25, 25:9, 15:10).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».