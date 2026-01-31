Стала известна символическая сборная первого круга мужской Суперлиги

Пресс-служба мужского чемпионата России по волейболу опубликовала символическую сборную после первого круга соревнований, в которую вошли семь игроков.

Волейбол. Суперлига, мужчины. Символическая сборная первого круга:

связующий: Симеон Николов, «Локомотив» Новосибирск;

диагональный: Владислав Бабкевич, «Зенит» Санкт-Петербург;

блокирующий: Дмитрий Лызик, «Локомотив» Новосибирск;

блокирующий: Иван Яковлев, «Белогорье» Белгород;

доигровщик: Павел Тетюхин, «Белогорье» Белгород;

доигровщик: Дмитрий Волков, «Зенит-Казань»;

либеро: Сантьяго Данани, «Зенит-Казань».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).