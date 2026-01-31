Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Уралочка-НТМК» обыграла московское «Динамо» в матче Суперлиги

«Уралочка-НТМК» обыграла московское «Динамо» в матче Суперлиги
Комментарии

Волейболистки «Уралочки-НТМК» (Екатеринбург) на домашней площадке нанесли поражение «Динамо» (Москва) в рамках 20-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:18, 26:24, 25:20).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 20-й тур:

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:18, 26:24, 25:20).

«Уралочка-НТМК» идёт на втором месте в таблице Суперлиги, набрав 41 очко. Московское «Динамо» занимает пятую строчку (35 очков). Лидирует в чемпионате казанское «Динамо-Ак Барс» (52 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
Материалы по теме
Сильных доигровщиц три, но лучшей может быть только одна! Кто станет главной звездой тура?
Рейтинг
Сильных доигровщиц три, но лучшей может быть только одна! Кто станет главной звездой тура?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android