«Уралочка-НТМК» обыграла московское «Динамо» в матче Суперлиги

Волейболистки «Уралочки-НТМК» (Екатеринбург) на домашней площадке нанесли поражение «Динамо» (Москва) в рамках 20-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:18, 26:24, 25:20).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 20-й тур:

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:18, 26:24, 25:20).

«Уралочка-НТМК» идёт на втором месте в таблице Суперлиги, набрав 41 очко. Московское «Динамо» занимает пятую строчку (35 очков). Лидирует в чемпионате казанское «Динамо-Ак Барс» (52 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».