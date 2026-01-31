«Зенит-Казань» в четырёх партиях обыграл «Белогорье» в 22-м туре Суперлиги

Волейболисты «Зенита-Казань» (Казань) обыграли белгородское «Белогорье» в рамках 22-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 25:17, 21:25, 26:24).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 22-й тур:

«Зенит-Казань» (Казань) – «Белогорье» (Белгород) — 3:1 (25:23, 25:17, 21:25, 26:24).

Казанский клуб возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, на его счету 60 очков. «Белогорье» находится на пятом месте с 43 очками в активе.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).