Волейбол

«Зенит-Казань» в четырёх партиях обыграл «Белогорье» в 22-м туре Суперлиги

«Зенит-Казань» в четырёх партиях обыграл «Белогорье» в 22-м туре Суперлиги
Волейболисты «Зенита-Казань» (Казань) обыграли белгородское «Белогорье» в рамках 22-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 25:17, 21:25, 26:24).

Суперлига — предварительный этап (м) . 22-й тур
31 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Белогорье
Белгород
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 22-й тур:

«Зенит-Казань» (Казань) – «Белогорье» (Белгород) — 3:1 (25:23, 25:17, 21:25, 26:24).

Казанский клуб возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, на его счету 60 очков. «Белогорье» находится на пятом месте с 43 очками в активе.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

