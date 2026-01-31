Скидки
Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 31 января

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 31 января
Сегодня, 31 января, состоялся один матч в рамках 20-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 20-й тур. Результаты матчей 31 января:

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) – 3:0 (25:18, 26:24, 25:20).

Возглавляет турнирную таблицу Суперлиги казанское «Динамо-Ак Барс» с 52 очками. На втором месте находится екатеринбургская «Уралочка-НТМК» (51 очко). Замыкает тройку лидеров чемпионата подмосковное «Заречье-Одинцово» с 40 очками в активе.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

