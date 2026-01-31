Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Нова» в пяти партиях нанесла поражение новосибирскому «Локомотиву» в 22-м туре Суперлиги

«Нова» в пяти партиях нанесла поражение новосибирскому «Локомотиву» в 22-м туре Суперлиги
Комментарии

Волейболисты «Новы» (Новокуйбышевск) обыграли новосибирский «Локомотив» в рамках 22-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (26:24, 20:25, 23:25, 25:19, 15:9).

Суперлига — предварительный этап (м) . 22-й тур
31 января 2026, суббота. 17:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
3 : 2
Локомотив
Новосибирск
НОВА: Съемщиков, Лобызенко, Зубов, Данилов, Падо, Йовович, Савин, Заступов, Еремин, Терентьев, Сафонов, Перич, Полочанин, Шкулявичус
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 22-й тур:

«Нова» (Новокуйбышевск) – «Локомотив» (Новосибирск) — 3:2 (26:24, 20:25, 23:25, 25:19, 15:9).

«Локомотив» занимает вторую строчку в таблице Суперлиги, в активе команды 54 очка. «Нова» идёт на седьмом месте (36 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
Материалы по теме
Они тащили команды на себе! Кто был лучшим игроком 21-го тура мужской Суперлиги?
Рейтинг
Они тащили команды на себе! Кто был лучшим игроком 21-го тура мужской Суперлиги?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android