Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 31 января

Сегодня, 31 января, в рамках 22-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги прошло четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 22-й тур. Результаты матчей 31 января:

«Кузбасс» (Кемерово) – «Енисей» (Красноярск) – 3:1 (23:25, 25:23, 28:26, 25:20);

«Факел» (Новый Уренгой) – «Динамо-Урал» (Уфа) – 3:2 (23:25, 25:21, 25:17, 19:25, 15:13);

«Нова» (Новокуйбышевск) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:2 (26:24, 20:25, 23:25, 25:19, 15:9);

«Зенит-Казань» (Казань) – «Белогорье» (Белгород) – 3:0 (25:19, 25:13, 25:20).

Лидером Суперлиги является «Зенит-Казань», который занимает первую строчку в таблице чемпионата, имея 60 очков в активе. На втором месте идёт новосибирский «Локомотив» (54 очка), замыкает тройку лидеров «Зенит» из Санкт-Петербурга (52 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).