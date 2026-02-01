«Динамо-Ак Барс» разгромило «Динамо-Метар» в 20-м туре женской Суперлиги
Поделиться
Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» нанесли поражение «Динамо-Метар» из Челябинска в рамках 20-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:22).
Суперлига — предварительный этап (ж) . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо-Метар
Челябинск
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Динамо-Метар: Юникова, Дементьева, Яргычова, Стальная, Кудряшова, Форналева, Диких, Зворыгина, Бугаева, Зайцева, Иванкович, Емелина, Архипова, Ольховская
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова
Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 20-й тур:
«Динамо-Метар» Челябинск — «Динамо-Ак Барс» Казань — 3:0 (25:14, 25:12, 25:15).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».
Материалы по теме
Комментарии
- 1 февраля 2026
-
15:44
-
09:42
-
09:33
- 31 января 2026
-
20:42
-
20:10
-
19:39
-
19:19
-
17:17
-
09:34
-
09:26
-
00:53
- 30 января 2026
-
21:55
-
19:16
-
19:00
-
09:29
- 28 января 2026
-
21:41
-
20:54
-
11:27
- 27 января 2026
-
21:32
-
21:01
-
20:52
-
09:40
- 26 января 2026
-
21:21
-
21:08
-
19:11
-
19:09
-
09:30
- 25 января 2026
-
23:00
-
22:45
-
22:37
-
22:28
-
19:46
-
09:21
- 24 января 2026
-
21:17
-
21:06