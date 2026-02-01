Скидки
Главная Волейбол Новости

«Динамо-Ак Барс» разгромило «Динамо-Метар» в 20-м туре женской Суперлиги

«Динамо-Ак Барс» разгромило «Динамо-Метар» в 20-м туре женской Суперлиги
Комментарии

Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» нанесли поражение «Динамо-Метар» из Челябинска в рамках 20-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:22).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо-Метар
Челябинск
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Динамо-Метар: Юникова, Дементьева, Яргычова, Стальная, Кудряшова, Форналева, Диких, Зворыгина, Бугаева, Зайцева, Иванкович, Емелина, Архипова, Ольховская
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 20-й тур:

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 20-й тур:

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

