«Везение сыграло не в нашу сторону». Главный тренер «Динамо» М — о поражении от «Уралочки»

Главный тренер московского «Динамо» Аркадий Козлов объяснил, почему его командда уступила «Уралочке-НТМК» в 20-м туре женской Суперлиги со счётом 0:3 (18:25, 24:26, 20:25).

«Во второй партии чуть-чуть везение сыграло не в нашу сторону. По общей игре мы её упростили, ослабили подачу. Команда соперника хорошо принимала и показала хороший процент в атаке. Мы не справились с ними на блоке. Нам не удалось реализовать свою агрессию на подаче и в атаке, пока не готовы», – приводит слова Козлова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

На текущий момент «Уралочка-НТМК» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, московское «Динамо» – пятое.