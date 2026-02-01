Скидки
Волейбол

Московское «Динамо» победило «Динамо» из Ленинградской области в 22-м туре Суперлиги

Московское «Динамо» победило «Динамо» из Ленинградской области в 22-м туре Суперлиги
Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Динамо» из Ленинградской области в рамках 22-го тура предварительного этапа Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:16, 24:26, 22:25, 25:23).

Суперлига — предварительный этап (м) . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Динамо-ЛО: Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Курбатов, Дмитриев, Васни, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 22-й тур:

  • «Динамо» Ленинградская область — «Динамо» Москва — 1:3 (16:25, 26:24, 22:25, 23:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

