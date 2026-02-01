Московское «Динамо» победило «Динамо» из Ленинградской области в 22-м туре Суперлиги

Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Динамо» из Ленинградской области в рамках 22-го тура предварительного этапа Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:16, 24:26, 22:25, 25:23).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 22-й тур:

«Динамо» Ленинградская область — «Динамо» Москва — 1:3 (16:25, 26:24, 22:25, 23:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).