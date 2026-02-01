«Недооценки не было». Капитан «Локомотива» Куркаев — о поражении от «Новы»

Блокирующий и капитан «Локомотива» Ильяс Куркаев прокомментировал поражение команды в матче с «Новой» в рамках 22-го тура мужской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:2 (26:24, 20:25, 23:25, 25:19, 15:9) в пользу клуба из Самарской области.

«Они нас хорошо в приёме раскачали. Видно, что ребята, которые у «Новы» вышли играть, голодные. Они получают шанс, когда их основной состав частично отдыхает и на свежаке пользуются этим. Думаю, мы усвоим этот урок.

Равнодушных не было на площадке. Результат такой, какой есть, но мы старались. Бывают такие дни, когда фавориты не дотягивают. Недооценки не было.

Основная задача нашей команды – набирать очки в таких матчах, с такими соперниками. А когда уже сталкиваемся с прямыми конкурентами, «Динамо», Казанью и другими, пользоваться этим и спокойно играть, зная, что взяли очки там, где надо, где должны были. А там уже победит тот, кто на пике. Сейчас не получилось. Взяли только одно очко, плюс наша игра оставляла желать лучшего», – приводит слова Куркаева пресс-служба ВФВ на официальном сайте.