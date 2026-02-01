Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Недооценки не было». Капитан «Локомотива» Куркаев — о поражении от «Новы»

«Недооценки не было». Капитан «Локомотива» Куркаев — о поражении от «Новы»
Комментарии

Блокирующий и капитан «Локомотива» Ильяс Куркаев прокомментировал поражение команды в матче с «Новой» в рамках 22-го тура мужской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:2 (26:24, 20:25, 23:25, 25:19, 15:9) в пользу клуба из Самарской области.

Суперлига — предварительный этап (м) . 22-й тур
31 января 2026, суббота. 17:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
3 : 2
Локомотив
Новосибирск
НОВА: Съемщиков, Лобызенко, Зубов, Данилов, Падо, Йовович, Савин, Заступов, Еремин, Терентьев, Сафонов, Перич, Полочанин, Шкулявичус
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Они нас хорошо в приёме раскачали. Видно, что ребята, которые у «Новы» вышли играть, голодные. Они получают шанс, когда их основной состав частично отдыхает и на свежаке пользуются этим. Думаю, мы усвоим этот урок.

Равнодушных не было на площадке. Результат такой, какой есть, но мы старались. Бывают такие дни, когда фавориты не дотягивают. Недооценки не было.

Основная задача нашей команды – набирать очки в таких матчах, с такими соперниками. А когда уже сталкиваемся с прямыми конкурентами, «Динамо», Казанью и другими, пользоваться этим и спокойно играть, зная, что взяли очки там, где надо, где должны были. А там уже победит тот, кто на пике. Сейчас не получилось. Взяли только одно очко, плюс наша игра оставляла желать лучшего», – приводит слова Куркаева пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
«Везение сыграло не в нашу сторону». Главный тренер «Динамо» М — о поражении от «Уралочки»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android