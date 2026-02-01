Скидки
Волейбол

Вербов — о матче с «Белогорьем»: рад, что даже когда играли плохо, всё равно победили

Вербов — о матче с «Белогорьем»: рад, что даже когда играли плохо, всё равно победили
Главный тренер клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов оценил игру коллектива в матче с «Белогорьем» в рамках 22-го тура мужской Суперлиги. Матч завершился победой казанцев со счётом 3:1 (25:23, 25:17, 21:25, 26:24).

Суперлига — предварительный этап (м) . 22-й тур
31 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Белогорье
Белгород
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев

«Хорошая игра с большим количеством защитных действий, мяч долго летал. Приём – единственное, что мы сделали прекрасно. Но стоит, конечно, отметить, что «Белогорье» не то чтобы давило подачу, а больше удерживало. И тоже много ошибок у них было, когда пытались рисковать.

С нашей стороны не самая качественная игра и на подаче, и в атаке. С таким приёмом по-хорошему мы должны заканчивать игру гораздо быстрее. Имея 75%, мы не должны позволять сопернику выигрывать третью партию и на морально-волевых уже и где-то на удаче забирать четвёртую. Так что общее впечатление среднее, но рад, что даже когда играли плохо, как сегодня, всё равно победили», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

