Вербов — о матче с «Белогорьем»: рад, что даже когда играли плохо, всё равно победили

Главный тренер клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов оценил игру коллектива в матче с «Белогорьем» в рамках 22-го тура мужской Суперлиги. Матч завершился победой казанцев со счётом 3:1 (25:23, 25:17, 21:25, 26:24).

«Хорошая игра с большим количеством защитных действий, мяч долго летал. Приём – единственное, что мы сделали прекрасно. Но стоит, конечно, отметить, что «Белогорье» не то чтобы давило подачу, а больше удерживало. И тоже много ошибок у них было, когда пытались рисковать.

С нашей стороны не самая качественная игра и на подаче, и в атаке. С таким приёмом по-хорошему мы должны заканчивать игру гораздо быстрее. Имея 75%, мы не должны позволять сопернику выигрывать третью партию и на морально-волевых уже и где-то на удаче забирать четвёртую. Так что общее впечатление среднее, но рад, что даже когда играли плохо, как сегодня, всё равно победили», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.