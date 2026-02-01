Калининградский «Локомотив» обыграл «Заречье-Одинцово» в 20-м туре женской Суперлиги

Волейболистки калининградского «Локомотива» нанесли поражение клубу «Заречье-Одинцово» из Московской области в рамках 20-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:13, 25:21, 25:21).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 20-й тур:

«Локомотив» Калининград — «Заречье-Одинцово» Московская область - 3:0 (25:13, 25:21, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».