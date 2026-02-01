Скидки
Калининградский «Локомотив» обыграл «Заречье-Одинцово» в 20-м туре женской Суперлиги

Волейболистки калининградского «Локомотива» нанесли поражение клубу «Заречье-Одинцово» из Московской области в рамках 20-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:0 (25:13, 25:21, 25:21).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Заречье-Одинцово
Московская область
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Капралова, Погорельченко, Броникова
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Богданова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 20-й тур:

  • «Локомотив» Калининград — «Заречье-Одинцово» Московская область - 3:0 (25:13, 25:21, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

