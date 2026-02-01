Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 1 февраля

Сегодня, 1 февраля, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 22-й тур. Результаты матчей 1 февраля:

«Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Динамо» Москва — 3:0 (25:14, 25:12, 25:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).