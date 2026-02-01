Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу на 1 февраля

Сегодня, 1 февраля, продолжился розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня 20-го тура прошли два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Результаты матчей 1 февраля:

«Динамо-Метар» Челябинск — «Динамо-Ак Барс» Казань — 0:3 (14:25, 12:25, 15:25).

«Локомотив» Калининград — «Заречье-Одинцово» — 3:0 (25:13, 25:21, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».