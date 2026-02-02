Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 2 февраля

Сегодня, 2 февраля, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 22-й тур. Расписание матчей 2 февраля (время московское):

17:00 — «Оренбуржье» Оренбург — «Газпром-Югра» Сургут;

18:00 — «Зенит» Санкт-Петербург — «Ярославич» Ярославль;

19:00. — МГТУ Москва — «Горький» Нижний Новгород.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).