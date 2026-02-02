Скидки
Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 2 февраля

Комментарии

Сегодня, 2 февраля, продолжится розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня 20-го тура пройдёт один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 2 февраля (время московское):

15:00. «Омичка» Омск — «Тулица» Тула.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

