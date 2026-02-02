Санкт-Петербургский «Зенит» всухую обыграл «Ярославич» в матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал сухую победу над «Ярославичем» в матче Суперлиги — 2025/2026. Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев (25:21, 25:19, 25:22).

После 22 игр «Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы с 55 очками. Команда из Ярославля занимает предпоследнее, 15-е место в общем зачёте, набрав лишь 14 очков.

В следующем круге «Зенит» сыграет с «Динамо-Урал» из Уфы. «Ярославич» сразится с кемеровским «Кузбассом».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).