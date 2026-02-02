Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Санкт-Петербургский «Зенит» всухую обыграл «Ярославич» в матче Суперлиги

Санкт-Петербургский «Зенит» всухую обыграл «Ярославич» в матче Суперлиги
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал сухую победу над «Ярославичем» в матче Суперлиги — 2025/2026. Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев (25:21, 25:19, 25:22).

Суперлига — предварительный этап (м) . 22-й тур
02 февраля 2026, понедельник. 18:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ярославич
Ярославль
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
Ярославич: Гуцуляк, Хрусталёв, Бобров, Шустров, Лаптев, Поторочин, Свентицкис, Мельянац, Кассель, Кутлунин, Куприянов, Драгунов, Кураш

После 22 игр «Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы с 55 очками. Команда из Ярославля занимает предпоследнее, 15-е место в общем зачёте, набрав лишь 14 очков.

В следующем круге «Зенит» сыграет с «Динамо-Урал» из Уфы. «Ярославич» сразится с кемеровским «Кузбассом».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги
Материалы по теме
Они тащили команды на себе! Кто был лучшим игроком 21-го тура мужской Суперлиги?
Рейтинг
Они тащили команды на себе! Кто был лучшим игроком 21-го тура мужской Суперлиги?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android