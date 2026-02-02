Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 2 февраля

Сегодня, 2 февраля, состоялся один матч в рамках 20-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с единственным результатом игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 20-й тур. Результаты матчей 2 февраля:

«Омичка» Омская область — «Тулица» Тульская область — 2:3 (25:22, 22:25, 25:21, 22:25, 10:15).

Турнирную таблицу женской Суперлиги этого сезона на данный момент возглавляет казанское «Динамо-Ак Барс». «Омичка» находится на 10-м месте с 26 очками, «Тулица» располагается на восьмой строчке с 28 очками.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».