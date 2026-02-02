Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 2 февраля

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 2 февраля
Комментарии

Сегодня, 2 февраля, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 22-й тур. Результаты матчей 2 февраля:

  • «Оренбуржье» Оренбург – «Газпром-Югра» Сургут – 2:3 (31:29, 25:22, 22:25, 19:25, 14:16);
  • «Зенит» Санкт-Петербург – «Ярославич» Ярославль – 3:0 (25:21, 25:19, 25:22);
  • МГТУ Москва – «Горький» Нижний Новгород – 2:3 (25:23, 23:25, 20:25, 30:28, 19:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги
Материалы по теме
«Кузбасс» прервал чёрную серию. Главные события 21-го тура мужской волейбольной Суперлиги
«Кузбасс» прервал чёрную серию. Главные события 21-го тура мужской волейбольной Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android