Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 2 февраля

Сегодня, 2 февраля, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 22-й тур. Результаты матчей 2 февраля:

«Оренбуржье» Оренбург – «Газпром-Югра» Сургут – 2:3 (31:29, 25:22, 22:25, 19:25, 14:16);

«Зенит» Санкт-Петербург – «Ярославич» Ярославль – 3:0 (25:21, 25:19, 25:22);

МГТУ Москва – «Горький» Нижний Новгород – 2:3 (25:23, 23:25, 20:25, 30:28, 19:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).