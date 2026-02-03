Стали известны победители Суперфинала «Локоволей-2025» в Минске

31 января в Минске состоялись суперфиналы международного первенства «Локоволей» среди юношей и девушек 2009-2010 г.р. В соревнованиях приняли участие команды из регионов России, а также из Беларуси и КНДР.

В женском финале команда из Челябинской области одержала победу над Калининградской областью со счётом 2:1 (26:28, 25:18, 16:14).

Волейбол. «Локоволей-2025». Девушки:

1. Челябинская область

2. Калининградская область

3. Республика Беларусь

4. КНДР

5. Краснодарский край

6. Республика Крым

7. Новосибирск

8. Красноярский край

В мужском финале команда из Кемерово уступила сборной Беларуси со счётом 0:2 (17:25, 14:25).

Волейбол. «Локоволей-2025». Юноши:

1. Республика Беларусь

2. Кемерово

3. Новосибирск

4. Белгород

5. Вологда

6. Калининград

7. КНДР

8. Сборная ДНР и ЛНР