Стали известны победители Суперфинала «Локоволей-2025» в Минске

Комментарии

31 января в Минске состоялись суперфиналы международного первенства «Локоволей» среди юношей и девушек 2009-2010 г.р. В соревнованиях приняли участие команды из регионов России, а также из Беларуси и КНДР.

В женском финале команда из Челябинской области одержала победу над Калининградской областью со счётом 2:1 (26:28, 25:18, 16:14).

Волейбол. «Локоволей-2025». Девушки:
1. Челябинская область
2. Калининградская область
3. Республика Беларусь
4. КНДР
5. Краснодарский край
6. Республика Крым
7. Новосибирск
8. Красноярский край

В мужском финале команда из Кемерово уступила сборной Беларуси со счётом 0:2 (17:25, 14:25).

Волейбол. «Локоволей-2025». Юноши:
1. Республика Беларусь
2. Кемерово
3. Новосибирск
4. Белгород
5. Вологда
6. Калининград
7. КНДР
8. Сборная ДНР и ЛНР

